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بيان هام للمواطنين من السفارة الأردنية في رام الله

الأحد 22 مارس 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان هام للمواطنين من السفارة الأردنية في رام الله


رام الله / سما /

اعلن مكتب تمثيل المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين، أنه انسجاماً مع قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع خروج المواطنين من أماكن سكناهم اعتباراً من الساعة العاشرة من هذه الليلة، ولمدة ١٤ يوماً، فإن البعثة تؤكد استمرارها في تقديم واجباتها في الخدمة والمساعدة للمواطنين الأردنيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب المواطنين الفلسطينيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي تحتاج للخدمات القنصلية من البعثة، بإستخدام جميع وسائل التواصل الإلكتروني المتاحة.

وتمنت البعثة الصحة والعافية والسلامة للجميع، وأهابت بالمواطنين الأردنيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية بضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن السلطات الفلسطينية المختصة والتقيد التام بها، فيما يتعلق بالحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، كما ترجو البعثة من الجميع متابعة الإعلانات الصادرة عنها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، بالإضافة للتواصل معها من خلال أرقام الهواتف التالية لطلب المساعدة: -

١- رقم الخط الساخن (للحالات الطارئة فقط): 00972595446445

٢- رقم القنصل (للاستفسار عن المعاملات القنصلية) 00972593096666

٣- رقم موظف القسم القنصلي: 00972597074111

٤- رقم موظف القسم القنصلي: 00972592183434

بالإضافة لإمكانية التواصل مع البعثة عبر بريدها الإلكتروني: Ramallah@fm.gov.jo

#الاردن #فلسطين #السفارة الاردنية #رام الله #كورونا

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