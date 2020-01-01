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مآذن غزة تصدح بالدعاء إلى الله لصرف فيروس كورونا عن البشرية

الخميس 19 مارس 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مآذن غزة تصدح بالدعاء إلى الله لصرف فيروس كورونا عن البشرية


غزة / سما /

صدحت مساجد قطاع غزة مساء اليوم الخميس، بالدعاء إلى الله لصرف فيروس كورونا عن البشرية، في ظل إصابة أكثر من 200 الف شخص في العالم، ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص.

وذكرت مصادر محلية، أنَّ جميع مساجد قطاع غزة صدحت عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد بأن يصرف الله الوباء عن البشرية، وأن يعافي جميع الناس من الفيروس الذي يهدد العام.

وتضرعت مساجد قطاع غزة إلى الله غزة وجل بأن يحمي الإسلام والمسلمين من الفيروس، وأن يجنب الدول الإسلامية والعربية وفلسطين شر البلاء، وأن يصرف البلاء عن قطاع غزة المحاصر.

وكانت وزارة الاوقاف في غزة أصدرت تعميماً على الأئمة والمؤذنين أن يتم بث الدعاء الموحد لرفع البلاء عبر السماعات الخارجية في كل المساجد اليوم الساعة8 مساء والناس تؤمن من بيوتها.

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