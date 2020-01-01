صُوَر| هدم براكيات وحظيرة أغنام في برية عرب السواحرة

القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، براكيات وحظيرة أغنام تعود لعائلة سليم زحايكة في منطقة شعب دافي– وادي أبو هندي في برية السواحرة، وذلك بذريعة القيام بأعمال ترميم، شرق مستعمرة " كيدار"، حيث تقع إلى الغرب من هذه المنطقة مستعمرة "كيدار".

وذكر المزارع ومربي المواشي علي سليم زحايكة أن عملية الهدم تمت بحضور قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعدد من الآليات وجرافة، وبدأت بعملية الهدم بلا مبرر قانوني أو سابق إنذار، خاصة أن البراكيات المشيدة من القش واللبن تظهر في الصور الجوية للمنطقة منذ عشرات السنين وحتى قبل قيام دولة إسرائيل.

وأضاف: ليس هناك من تفسير لما حدث سوى النوايا التوسعية لدولة الاحتلال للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتسمين وتوسيع المستوطنات، كما حصل مؤخراً في منطقة جبل المنطار المجاورة.

وأوضح أن عمليات الترميم كلفته عشرات آلاف الشواكل، لكنها ذهبت أدراج الرياح.

وطالب المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بالعمل على حماية المزارعين ومربي المواشي في أراضيهم المحتلة عام 1967، ومنع السطو عليها وتدمير وسائل ومصادر حياتهم ومعيشتهم اليومية.