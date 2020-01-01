إصابة 4 أسرى فلسطينيين في سجن مجدو الاسرائيلي بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أكد نادي الأسير إصابة 4 أسرى بفيروس كورونا في سجن مجدو في أقسام (5/ 6/ 10)، نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طرق أحد المحققين.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن، وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن.

وأكد نادي الأسير أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين الذي يشكلون خطرًا على مصيرهم قبل انتشار الفيروس، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية.

من جهته قال مركز "اعلام الاسرى" ان الاصابات كانت لـ 3 اسرى في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5 .

وبالرغم من حالة الطوارئ في العالم الا ان قوات الاحتلال قامت مؤخراً بسحب (140) صنفاً من "كنتينا" الأسرى، ومنها مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجهة عدوى فيروس (كورونا)، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخراً، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.