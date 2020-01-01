بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية

غزة / سما /

أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، الليلة الماضية، أنه تقرر الإفراج الكامل عن المعتقلين الذين قضوا ثلثي المدة، بهدف التخفيف من أعدادهم داخل أماكن الاحتجاز، خشيةً من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البزم في حديث لفضائية الأقصى، إنه هذه الخطوة جاءت تزامنًا مع خطوات أخرى اتخذتها الوزارة من أجل الوقاية والحفاظ على السلامة العامة من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم منح إجازات بيتية للموقوفين على خلفية الذمم المالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ومنح إجازات بيتية لكل أصحاب القضايا البسيطة، وسيتم تمديدها بحسب الظروف. كما قال.

وبين أنه تم إيقاف زيارات ما تبقى من معتقلين بشكل مؤقت، واستبدالها بتواصلهم مع ذويهم عبر الهاتف.

وأكد الناطق باسم الداخلية، على ضرورة وقوف جميع أبناء الشعب الفلسطيني وقفة وطنية ومسؤولة للوقاية من الفيروس المنتشر في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات على المعابر والمنافذ وفي مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز تقديم الخدمة للجمهور، وذلك كجزء احترازي ووقائي.

وذكر أنه تم تعقيم كل مراكز الخدمة، ومقار الشرطة والنظارات، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم متابعتها بشكل دوري من قبل الخدمات الطبية العسكرية، فيما تم إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع السفر إلا للحالات الطارئة ومن خلال لجان مختصة.

ولفت البزم إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق إجراءات الحجر الصحي سواء المنزلي أو الإجباري حمايةً للمواطنين. مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي إصابات في غزة حتى الآن.

وقال "إننا نبذل كل ما تستطيع من جهد في مواجهة هذا الفايروس، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة حتى لا نصل لمرحلة الإصابة، رغم حجم الإمكانيات والضغط الموجود علينا وكثير من الصعوبات لدينا".

وأشار إلى قيام الداخلية كإجراء احترازي بوضع العائدين إلى غزة عبر معبر رفح وحاجز بيت حانون في الحجر الإجباري الاحترازي، بهدف حمايتهم، وحماية المواطنين.

وأوضح أن الحجر المنزلي الإجباري كان خطوة من ضمن الإجراءات الوقائية كمرحلة أولى في التعامل مع المسافرين العائدين لغزة وخاصة المعتمرين.

وقال البزم "نتابع تنفيذ الحجر المنزلي باهتمام كبير ولدينا كشوفات بالتعاون مع وزارة الصحة بكل العائدين، وتم وضعهم تحت الرقابة من قبل الجهات الشرطية من أجل الاطمئنان على تنفيذ الحجر المنزلي، وتم نقل حالتين لم تلتزمان بالحجر المنزلي لمكان الحجر الإجباري في معبر رفح".

ودعا الناطق باسم الداخلية في غزة، المواطنين للإبلاغ عن أي مواطن لم يلتزم بالحجر المنزلي عبر التواصل على الرقم الوطني المجاني لوزارة الداخلية 109، مؤكدًا أنه ستقوم الجهات الشرطية المختصة بتنفيذ الحجر الإجباري على كل مواطن لم يلتزم بالحجر المنزلي تحت أي ظرف من الظروف.

وناشد البزم جميع المواطنين وكل الموجودين في الحجر المنزلي بأن يقدروا حساسية المرحلة وخطورة الظرف، وأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية حتى يتم تخطي هذه المرحلة الحساسة والصعبة.