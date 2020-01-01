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كارثة في العراق.. رجل مصاب بفيروس كورونا يقيم وليمة غداء لـ 80 شخصاً

السبت 14 مارس 2020 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كارثة في العراق.. رجل مصاب بفيروس كورونا يقيم وليمة غداء لـ 80 شخصاً


سما / وكالات/

استجاب ثمانون عراقياً لوليمة غداء أقامها صديق لهم بعد عودته من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، لكنهم لم يكونوا يعلموا انَّ تلك الوليمة قد تكلفهم حياتهم، كون من أحبوا أن يجاملوه مصاب بفيروس كورونا.

وكشف مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف اليوم السبت، أن أحد المصابين بفيروس كورونا، دعا 80 شخصا إلى وليمة أقامها بعد عودته من إيران.

وقال لطيف: "أين سنجد الأشخاص المخالطين للمصاب؟، إنها حقاً كارثة!، كيف سيتم حجرهم؟"، مشيراً إلى انَّ الحل أمام تلك الحالة أنْ يحجر كل شخصٍ على نفسه خشية من أن يكون حامل للفيروس، ويزيد من تفشي الفيروس في العراق.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء.

وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

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