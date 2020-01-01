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شاهد: مختبر مركزي لفحص الكورونا بغزة.. والصحة تؤكد خلو القطاع من الفيروس

الجمعة 13 مارس 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مختبر مركزي لفحص الكورونا بغزة.. والصحة تؤكد خلو القطاع من الفيروس


غزة / سما /

قالت وزارة الصحة، بغزة اليوم الجمعة إن، المختبر المركزي في مركز شهداء الرمال بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه بالإصابة بفايروس (كورونا) الجديد "كوفيد19".

وقالت في بيان لها: إن المختبر المركزي مجهز بالأجهزة والمستلزمات المخبرية اللازمة لفحص فايروس (كورونا) الجديد، والكوادر الفنية في المختبر المركزي مؤهلة تماماً لإجراء الفحوصات المخبرية للفيروسات.

وأضافت الوزارة أنه تتوفر في المختبر المركزي، كافة إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم الجيد لمنع انتقال العدوى، بينما سحب العينات من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، يتم في أماكن تواجدها ومن خلال فرق فنية مخصصة لذلك.

وشددت الصحة بغزة، على أن الفحوصات المخبرية للعينات تجرى في المختبر المركزي، بما يحقق سلامة الاجراءات والنتائج.

وأكدت أن كافة الفحوصات التي أجريت خلال الأيام السابقة لعائدين إلى قطاع غزة، وعددها 19 فحصاً كانت سلبية بحمد الله،مجددة خلو قطاع غزة من مرض (كورونا) الجديد حتى اللحظة.

 

#الصحة بغزة #قطاع غزة #كورونا #فحص مخبري
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