رئيس بلدية النصيرات يؤكد إقالته من منصبه على خلفية أحداث الحريق الأليم

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان، مساء اليوم الخميس، إيقافه عن العمل وإقالته كرئيس للبلدية، وذلك على خلفية أحداث حريق النصيرات الأليم يوم الخميس الماضي.

وقال أبو شكيان عبر صفحته على الفيسبوك، "أهلنا الكرام في مخيم النصيرات ندعو الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوض للمتضررين جراء الحادث الأليم الذي أصابنا جميعاً".

وأضاف "من موقع المسؤولية تلقيت قرار وزارة الحكم المحلي بإيقافي عن العمل وتكليف النائب للقيام بأعمال البلدية لحين انتهاء التحقيقات من اللجنة المكلفة".

ودعا أبو شكيان لجنة التحقيق للإسراع في إظهار النتائج للجميع، فيما دعا أعضاء المجلس البلدي والموظفين بمضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في المخيم وخاصة في ظل التهديدات الصحية والجوية التي تمر بها المنطقة.