لجنة الأمن والسلامة في خانيونس تغلق نقطة لتعبئة الغاز المنزلي مخالفة للشروط والنظام

غزة / سما /

أغلقت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خانيونس جنوب غزة، اليوم الخميس، نقطة لتعبئة الغاز المنزلي مخالفة للشروط والنظام وتقع وسط منطقة سكنية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن طواقم اللجنة توجهوا الساعة الثالثة فجراً إلى أحد المناطق السكنية في مدينة خانيونس بعد ورود معلومة عن قيام أحد المواطنين بتعبئة الغاز المنزلي في مرفق خاص به يقع وسط تجمع سكاني، وقامت بتحرير محضر ضبط ومصادرة الجهاز الخاص بالتعبئة وإغلاق تلك النقطة على الفور.

وأكدت اللجنة على أنها ماضية في حملاتها المكثفة من أجل التفتيش والكشف على كافة النقاط التي يتم من خلالها تعبئة أو بيع الغاز المنزلي وخاصة في المناطق السكانية وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاستخفاف بحياة أبناء شعبنا، مشيرة إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومنع الكوارث المأساوية التي قد تحدث جراء وجود تلك النقاط بين السكان.