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الشعبية تطالب السعودية بوقف محاكمة الفلسطينيين والتوقف عن دعم الارهاب في سوريا

الثلاثاء 10 مارس 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تطالب السعودية بوقف محاكمة الفلسطينيين والتوقف عن دعم الارهاب في سوريا


غزة / سما/

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام المملكة العربية السعودية على اعتقال عدد من الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة دعم الإرهاب. ورأت الجبهة أن توجيه هكذا تهمة لفلسطينيين يقدّمون الدعم للمقاومة الفلسطينية فيه تبنٍ للموقف الإسرائيلي الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً، وهو ما يؤشّر إلى تحوّل خطير في نظرة وسياسات المملكة إزاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والعربي - الإسرائيلي الذي ابتدأ التعبير عنه وتجسيده بأشكالٍ متعددة منذ سنوات.

وشددت الجبهة على خطورة ملاحقة الفلسطينيين في مكان إقامتهم أو أي مواطن عربي في بلده لمجرّد انتمائه لتنظيم سياسي وإلصاق تهم "الخيانة والإرهاب وغيرهما" بهم، حيث أدّت هكذا سياسات إلى الإضرار والخسارة الصافية علي كل المستويات للبلدان التي تقدم على ذلك، وعلى من يريد محاربة الإرهاب الحقيقي أن يتوقف عن دعم تنظيمات الإرهاب التي تعمل وفق مخططاتٍ معادية لتدمير دول عربية عديدة كما جرى في كلٍ من سوريا والعراق وليبيا، وكما يجري من حربٍ وعدوان على اليمن.

وختمت الجبهة، بدعوة حكومة المملكة العربية السعودية لوقف المحاكمة المهزلة للمعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم، وإعادة تصويب موقفها من الفلسطينيين والعرب الذين  يقدّمون دعماً مطلوباً ومن الجميع للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الخلاص من الاحتلال ولتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال.

#الشعبية #السعودية #معتقلين #المقاومة الفلسطينية

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