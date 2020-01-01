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نقابة الصحفيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية

الإثنين 09 مارس 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية


غزة / سما /

 أعلنت نقابة الصحفيين عن اعتمادها للمرصد الفلسطيني للتحقق والمهنية الإعلامية- (كاشف)، في رصد الشائعات التي تسهم في إثارة الرأي العام وتضليله ومُصدريها، من أجل تعزيز المهنية لدى الجميع، لتقوم الأمانة العامة للنقابة بمتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز المهنية في العمل الصحفي بفلسطين.

ودعت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، كافة الزملاء والزميلات الصحفيين إلى التعاون معها في إنجاح عمل هذا المرصد، بما يعزز المهنية الإعلامية، كما دعت كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والخاصة، للتعاون معها في أي قضية تهمهم، من أجل وقف الشائعات التي تمس نسيج مجتمعنا ووحدته.

وذكرت النقابة أنها ستنشر تقريرا يوميا بالشائعات والأخبار غير الصحيحة، إضافة لتقرير أسبوعي بهذا الشأن.

وأوضحت أن مجموعة من الباحثين الإعلاميين والصحفيين من ذوي الخبرة يقومون على "المرصد"، وهو أحد برامج مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، وتحت إشراف ومتابعة نقابة الصحفيين.

#نقابة الصحفيين #فلسطين #الاخبار الزائفة

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