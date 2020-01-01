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أطباء يكشفون علامات خفية لسرطان البنكرياس

الأحد 08 مارس 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء يكشفون علامات خفية لسرطان البنكرياس


وكالات / سما /

أعلن أطباء أن بعض علامات سرطان البنكرياس قد لا تكون واضحة أو تؤخذ على محمل الجد، ما يؤدي إلى تضييع الوقت الثمين للعلاج.

وكشف موقع "ميديك فوروم" الطبي، ستة أعراض خفية قد تشير إلى وجود ورم.

وأشار الخبراء إلى أن الكشف عن سرطان البنكرياس في الوقت المناسب يعطي فرصة أكبر، 85 في المئة، للشفاء.

والعلامة الأولى، التي يجب عليك استشارة الطبيب في حال ظهورها، تغيير في لون البشرة وبياض العين، فإن تحول لونه إلى اللون الأصفر، فعلى الأرجح أن الورم يمنع إفراز الصفراء وهذا لأن سرطان البنكرياس يؤثر على الكبد أثناء نموه.

كما أن تفاقم مشاكل الجلد قد يشير إلى السرطان، فيمكن أن تظهر بقع تسبب حكة أو التهابات في جميع أنحاء الجسم.

ومن الأعراض الخطيرة الأخرى هو لون البول البني الغامق، بالإضافة إلى ذلك من الضروري الخضوع للفحص في حال كانت هناك دهون زائدة في البراز، فهذا يشير أن الجهاز الهضمي قد توقف عن تكسير الدهون.

يمكن أن يكون البراز المتعدد الألوان أيضًا علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس. فالدهون غير المهضومة وعصير البنكرياس والصفراء يعطون لونًا غير متجانسا للبراز.

ومن أعراض وجود ورم هو ألم في الجزء العلوي من البطن، الذي يؤثر على الظهر. وفي أغلب الأحيان يزداد الألم سوءًا ليلا.

في سياق آخر، كشف الأطباء أن أحد أعراض سرطان الكبد هو الألم المتقطع في المعدة أو في الجزء العلوي من البطن، كما يمكن أن يشعر الشخص بألم في منطقة الكتف الأيمن ويمكن أن ينتشر إلى منطقة الظهر أو الجزء الأسفل والأيمن من الصدر.

#أطباء #سرطان البنكرياس

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