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غنام تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني

الثلاثاء 03 مارس 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني


رام الله / سما /

 أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني، وكافة الشعوب الآسيوية .

جاء ذلك لدى استقبال غنام اليوم الثلاثاء، في مكتبها، ممثلين عن مؤسسة بارسيك اليابانية PARCIC " ، والسيدتين اليابانيتين ساكيكو، وأوبا، وكرمتهما لعملهما منذ سنوات في مشروع اغاثي لصالح الشعب الفلسطيني تنفذه مؤسسة بارسيك، ولدورهما الفاعل في تقديم الخدمات الاغاثية لشعبنا في مجال العمل والتعلم البيئي.

وشددت غنام على أن الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته يقف الى جانب الشعب الصيني ويتضامن معه في مواجهة فيروس كورونا، لافتة الى أن الشعوب الآسيوية لطالما وقفت لجانب شعبنا وقضيته العادلة.

وأثنت على دور دولة اليابان والدول الآسيوية ومساعداتها المتواصلة لشعبنا، مشيرة الى ضرورة أن تستمر هذه المواقف المشرفة حتى تحقيق طموحات شعبنا في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#ليلى غنام #اليابان #فلسطين #رام الله

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