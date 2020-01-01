المدير العام لفندق باب القصر: ابوظبي نجحت في ابتكار معالم سياحية جاذبة

أبوظبي/ سما/

يستقطب فندق باب القصر زوار مدينة أبوظبي القادمين إليها بهدف العمل أو بهدف الاستمتاع بمعالمها المميزة وفعالياتها الفريدة. وذلك بفضل مبناه المميز الذي يعد تحفةً معماريةً فريدة تزين أفق المدينة الرائع، وموقعه الاستراتيجي على الكورنيش على مقربةٍ من أبرز معالم العاصمة، مطلًا على مياه الخليج العربي الزرقاء المتلألئة، ومتربعًا بين أحضان حدائقه الجميلة.

فلا يمكن للزوار أن يعبروا بمحاذاة فندق باب القصر دون أن يخطف مبناه البرونزي اللامع أنظارهم ويجتذب اهتمامهم. أما ردهته الرئيسية فتمتاز بتصاميمها العصرية الراقية، التي وبالرغم من حداثتها لم تتخلى عن التقاليد والتراث العربي الأصيل. ويتضمن هذا الفندق الفاخر 677 غرفة وجناح تتميز بألوانها الترابية الراقية وأثاثها الخشبي المفعم بالحيوية وسجادها التقليدي وستائرها المميزة التي تؤطر جمال المدينة.

وقال السيد نيمو أسيموفيك، المدير العام لفندق باب القصر، : "يفخر الفندق بامتلاك أكبر عدد من الأجنحة الفاخرة في ابوظبي ونسعى في الوقت الحالي إلى الاستفادة من هذه الميزة ضمن خطة أعمالنا الاستراتيجية. دون المساس بجودة منتجاتنا وخدمة عملائنا".

وأضاف: " نسعى دومًا إلى إيجاد مزيدٍ من الفرص في الأسواق الأوروبية والهندية ورابطة الدول المستقلة في قطاعات السياحة والأعمال.

ومضى يقول "لقد حققت السياحة في أبوظبي قفزات كبيرةٍ وضخمة منذ عام 2000. حيث تلتزم الحكومة ودائرة الثقافة والسياحية في أبوظبي في ابتكار معالم سياحية جاذبة جديدة من شأنها منح السياح من مختلف أنحاء العالم مزيدًا من الأسباب التي تدفعهم لزيارة أبوظبي.

واكد بهذا الصدد إن حكومة أبوظبي تسعى دومًا إلى تلبية احتياجات الجميع، لكنها لا تنسى أبدًا تقاليدها وثقافتها العربية الأصيلة".

وذكر السيد نيمو أن ما يزيد الفندق تميزًا هو ما يحيط به من مساحات خارجية جميلة يمكن الوصول إليها بسهولة، وبرك سباحة شاسعة مطلة الشاطئ وعلى أفق المدينة الرائع، بالإضافة إلى أنه يضم مركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات، ونادي صحي "سبا" ذو إطلالة أخاذة.

كما يتيح موقع باب القصر المميز لضيوفه فرصة الاطلاع على روائع العاصمة كقصر الوطن والقصر الرئاسي ومارينا مول وقصر الإمارات والكورنيش، إذ تقع جميعها على مقربة خطوات منه.

وأضاف بالقول: " إن موقع الفندق الفريد والمميز وسط أبرز المعالم السياحية في أبوظبي جعل من باب القصر معلمًا معروفًا على مستوى العالم، ". مشيراً في الوقت نفسه الى ان فندق باب القصر يقوم بتفعيل الوسائل التكنولوجية المستدامة، كاستخدام وسائل التبريد والإضاءة الترشيدية التي تسهم في خفض بصمتنا الكربونية".

وأشار إلى التجارب الذوقية الفاخرة المقدمة في المطاعم التابعة للفندق، حيث يقدم مطعم "روزماري" الجديد أشهى الأطباق المتوسطية، ويقدم مطعم "أرتيسان كتشن" طيف واسع من الأطباق العالمية وكذلك مطعم "لوب" الذي يقع بمحاذاة بركة السباحة. أما "روز لاونج" فيقدم عدد لا حصر له من المشروبات الفاخرة ممتلكًا عبرها المجموعة الأضخم في العاصمة.

كما يعد فندق باب القصر الوجهة الأمثل لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة والمؤتمرات والفعاليات والاجتماعات، حيث يمتلك حدائق تتسع لما يصل إلى 550 ضيف، إلى جانب قاعة الدانة التي تبلغ مساحاتها 712 متر مربع وتتضمن أحدث المعدات الصوتية البصرية بالإضافة إلى خيارات الضيافة اللامحدودة.

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للتواصل الإعلامي:

تانجا بولاتوفيك

مديرة الاتصالات و التسويق

Tanja.Bulatovic@babalqasr.com

الجوال: 9872 899 50(0) 971+

الهاتف: 3064 205 2(0) 971+

معلومات للمحررين :

يتكون فندق" باب القصر " من 36 طابقاً و4 طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات، تضم هذه الطوابق 327 غرفة فندقية فاخرة , و265 شقة فندقية مفروشة وفقاً لأعلى المعايير الفندقية العالمية ٬ إضافةً إلى 85 جناحاً لاستقبال كبار الشخصيات ورجال الأعمال الباحثين عن الراحة والرفاهية، كما يضم الفندق بالطابق التاسع والعاشر نادي رجال الاعمال" كلوب لاونج" والذي يعد الأكبر مقارنة بكافة الفنادق الفاخرة في ابوظبي.

ويطل الفندق على شاطئ خاص على البحر يتجاوز طوله الـ 130 مترا ومرافق للرياضات البحريةً٬ ويتميز بمسبح وإطلالات على البحر. يعمل على مدار السنة وتراس خارجي، كما يضم قاعة الحفلات المميزة " الدانة" وعدد 8 غرف اجتماعات ومركز صحي ومطاعم متنوعة ومركز لرجال الأعمال وخدمات استئجار السيارات ويُمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة في المطاعم. وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء مكان الإقامة، بالإضافة إلى مواقف خاصة للسيارات مجاناً في الموقع.

ويجمع تصميم الفندق ذو الخمس نجوم بين الطرازين العربي والمعاصر في آن واحد.

يقع فندق باب القصر في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وعلى بعد 1 كم من كاسر الأمواج في أبوظبي، كما يبعد حوالي 5 كيلو متر عن قصر الحصن، في حين يبعد مسافة 1 كم عن مركز المارينا للتسوق ، ويبعد عن مطار أبوظبي الدولي مسافة 34 كم.