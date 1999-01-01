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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 12 اصابة

الإثنين 02 مارس 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 12 اصابة


القدس المحتلة / سما /

سجلت وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين اصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وارتفع عدد اصابات فيروس كورونا في "اسرائيل" إلى 12 اصابة بعد اعلان وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل اصابتين جديدتين.

وتم اكتشاف الاصابتين لشخصين عادا إلى "إسرائيل" بعد رحلة إلى ايطالي في نهاية شهر شباط فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة ان جميع المصابين عادوا إلى "إسرائيل" من الخارج ولم تنقل العدوى داخل "إسرائيل" كما تقول الوزارة التي أكدت أن حالة المصابين بالفيروس مستقرة وجيدة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #مصابين #كورونا المستجد #كوفيد 19 #اسرائيل

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