ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 12 اصابة

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سجلت وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين اصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وارتفع عدد اصابات فيروس كورونا في "اسرائيل" إلى 12 اصابة بعد اعلان وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل اصابتين جديدتين.

وتم اكتشاف الاصابتين لشخصين عادا إلى "إسرائيل" بعد رحلة إلى ايطالي في نهاية شهر شباط فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة ان جميع المصابين عادوا إلى "إسرائيل" من الخارج ولم تنقل العدوى داخل "إسرائيل" كما تقول الوزارة التي أكدت أن حالة المصابين بالفيروس مستقرة وجيدة.