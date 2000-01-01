شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

غزة / سما /

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وحضر اللقاء من حماس نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة بالخارج ماهر صلاح ورئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبومرزوق.

فيما حضر من الجانب الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وطاقم وزارة الخارجية.

وبحث الجانبان ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: صفقة القرن، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية والعلاقات الثنائية بين الجانبين، وشهدت الحوارات تطابقًا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث وفق بيان لحماس.