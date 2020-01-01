كيف أتعلم أسلوب الاتيكيت؟

وكالات / سما /

أسلوب الإتيكيت، هو مجموعة من القواعد التي توضح الطريقة الصحيحة للتصرُّف في المواقف المختلفة خلال الحياة اليوميَّة، إذ يُحدِّد الإتيكيت طريقة التعامل المثاليَّة بين الأفراد. ولتعلّم أسلوب الإتيكيت، هناك مجموعة من القواعد الأساسيَّة الهامَّة التي يجب اتباعها من الجميع.



25 قاعدة لتعلم أسلوب الإتيكيت

الامتناع عن التدخّل في شؤون الآخرين من قواعد الاتيكيت

1. احترام المواعيد.

2. الامتناع عن التحدُّث بصوت عالٍ.

3. الامتناع عن التحدُّث عن النفس، بطريقةٍ مُبالغٍ بها.

4. إعارة ممتلكات الآخرين، بدون الاستئذان من أصحابها.

5. الامتناع عن تنظيف الأسنان والأظافر في مكانٍ عام.

6. الامتناع عن النظر إلى هواتف الآخرين، ومحاولة معرفة ما يقرأون (أو يكتبون).

7. النظر إلى عينيّ الشخص الذي نتحدَّث إليه. وإذا كان المرء يتحدَّث إلى مجموعة من الأشخاص، فعليه النظر إليهم بالتوالي، حتَّى يظهر اهتمامه بهم جميعًا.

8. الامتناع عن التدخُّل في شؤون الآخرين.

9. البعد عن لمس الآخرين، عند محادثتهم، لغرض لفت انتباههم.

10. الامتناع عن الإجابة عن أسئلة وُجِّهت لآخرين، على مسمعنا.

11. الابتسام في وجه الآخرين، عند الاصطدام بهم.

12. الحرص على مجاملة الآخرين، وقول كلمات الإطراء لتشجيعهم.

الابتسام في وجه الآخرين عند الاصطدام بهم

13. الامتناع عن إصدار أي صوت، أثناء مضغ الطعام.

14. الامتناع عن التحدُّث، أثناء وجود الطعام في الفم.

15. الامتناع عن مقاطعة حديث الآخرين، وبالمُقابل الإنصات إليهم باهتمام.

16. الحرص على وجود مسافة مقبولة، أثناء التحدُّث إلى الآخرين.

17. الامتناع عن رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامَّة، بخاصَّة أثناء استقلال وسائل المواصلات، إذ يُفضَّل استخدام زوجين من سمَّاعات الأذن.

18. الامتناع عن وضع الذراعين على المائدة، أثناء تناول الطعام.

19. البعد عن اصطحاب أشخاص لم توجَّه إليهم الدعوى إلى حفلات الزفاف (أو الخطوبة، أو حتى حفلات الشاي في المنزل).

20. الحرص على استخدام الألقاب عند التحدُّث إلى كبار السنّ، والتحدُّث بصوت واضح، مع استخدام مفردات مفهومة، وعرض المساعدة عليهم باستمرار، بخاصَّة في الأماكن العامَّة.

21. البعد عن انتقاد شخص ما، أو تقديم نصيحة إليه، أمام الآخرين. بالمُقابل، يُفضَّل أن يتمَّ الأمر في سريَّة، للحفاظ على خصوصيَّته، وعدم إحراجه.

21. عند التعامل مع العملاء في أماكن العمل، من الإتيكيت متابعة رأي العميل في سير العمل من وقتٍ إلى آخر، ومعرفة نسبة رضاه عنه.

22. أثناء التعامل مع العملاء، ليس من الإتيكيت إظهار الغضب (أو عدم التحكّم في الأعصاب). وإذا تطوَّر النقاش بين الموظَّف والعميل، إلى حدِّ شعور الأوَّل بالإهانة، فعليه الانسحاب.

من الضروري تجنّب الدخول مع الشخص ذي الطبع الحاد في جدال طويل، حتى لا ينجم كلام غير لائق عن ذلك

23. من الضروري تجنُّب الدخول مع الشخص ذي الطبع الحادّ في جدال طويل، حتَّى لا ينجم كلامٌ غير لائق عن ذلك. وإذا كان هذا الشخص ممَّن تربطنا به علاقة قرابة، فيُفضَّل مخاطبته بشكل صريح حول أيَّة مشكلة بينكما.

24. البعد عن استغلال الطباع السيئة للآخرين لمهاجمتهم أو إحراجهم أمام أحد.

25. عند الجلوس بجوار أحد على الأريكة في مكان عامّ أو في المواصلات العامَّة، يجب ترك مساحة كافية بينكما، بدون تقييد حرِّيته أو إعاقة حركته.