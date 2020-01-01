أصحاب المولدات بغزة يُحذرون : خدماتنا ستتوقف حال فرض ضرائب

غزة / سما /

أبلغ أصحاب المولدات في قطاع غزة اليوم السبت، المشتركين معهم، أنهم قد يضطروا لوقف الخدمة، في حال فرضت الجهات المختصة بالقطاع ضرائب جديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رابطة مولدات الكهرباء بغزة التي أجمعت على وقف خدماتها للمواطنين كافة، في حال أقرت الضرائب الجديدة.

وأوضح الناطق باسم الرابطة حسام الموسى أن الرابطة أرسلت ظهر اليوم رسائل تحذيرية لكافة المواطنين المشتركين في قطاع غزة، مفادها بأن "خدمات المولدات ستتوقف حال فرض ضرائب جديدة، وأن عليهم إيجاد البدائل".

وقال: "حرصًا منا على مصلحة المواطنين، فإننا نطالبهم بتجهيز أنفسهم والعمل على إيجاد بدائل لأزمة الكهرباء، لأنه في حال فرض الضرائب، سيتم وقف العمل وفصل المولدات".

وأضاف "نحن ندعم عملية التنظيم والأمن والسلامة، لكن ضد أي أعمال جباية تزيد معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع".

وسيؤدي فرض ضرائب جديدة إلى رفع تسعيرة الكيلو الواحد، ما سيزيد من أعباء مصاريف المواطنين المشتركين في هذه الخدمات.

ويشترك أكثر من 60 ألف منزل في خدمات المولدات الكهربائية المنتشرة في شوارع القطاع، إلى جانب العشرات من المؤسسات التجارية وغيرها.

وتسعى الجهات المختصة بغزة لفرض ضرائب وسن قانون ينظم عملية انتشار تلك المولدات التي تقدم خدماتها للمواطنين مقابل مدفوعات شهرية، في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع.