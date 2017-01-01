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الكشف عن سعر محمد صلاح في السوق وموقف ليفربول من بيعه

السبت 29 فبراير 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن سعر محمد صلاح في السوق وموقف ليفربول من بيعه


وكالات / سما /

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت عن سعر النجم المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الفترة الحالية.

وقالت صحيفة “الأتلتيك” الإنجليزية الموثوقة في تقرير خاص لها صباح اليوم، أن سعر محمد صلاح في السوق يفوق مبلغ 170 مليون جنية إسترليني وأكثر.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن لا يوجد هناك أندية كثيرة قادرة على التعاقد مع محمد صلاح بسبب ارتفاع قيمته السوقية المستمرة منذ انضمامه إلى ليفربول قادماً من صفوف روما في صيف عام 2017 بمبلغ قيمته 35 مليون جنية إسترليني.

وأكدت صحيفة “الأتلتيك” أن لا يوجد أي نية داخل إدارة أو فريق ليفربول للتخلي عن محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت هذه المعلومات أن المفاوضات الجارية بين ليفربول وتيمو فيرنر ليس لها أي علاقة بمستقبل أحد مهاجمي ليفربول الحاليين.

#محمد صلاح #ليفربول

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