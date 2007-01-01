لهذا السبب.. جيش الاحتلال يتخلى عن شراء مروحية "OSPREY 22V" الأمريكية

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "إسرائيل ديفنس" أن وزارة الجيش الإسرائيلي تخلت مؤقتًا عن شراء الطائرة المروحية "V-22 OSPREY"، والتي كانت مخصصة لنقل القوات الخاصة جواً.



وأضافت الصحيفة، أن وزارة الجيش أبلغت الحكومة الأمريكية أنه لا يوجد أي جدوى من شراء الطائرة المروحية (TILTROTOR) في المرحلة الحالية، وأن الجيش الإسرائيلي يعطي أولوية لشراء مروحيات النقل الثقيلة لتحل محل المروحية القديمة "يسعور".



يُشار إلى أن إسرائيل لطالما كانت تركض خلف الطائرات الخاصة منذ عدة سنوات بسبب قدراتها الفريدة على حمل قوات خاصة إلى ساحة المعركة بسرعة كبيرة وبدقة ملاحية كبيرة، حيث أن الطائرة تقلع وتهبط عموديًا مثل المروحية وتطير عموديًا مثل الطائرة، وقد أعطت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الضوء الأخضر لشراء ست طائرات من هذا النموذج.



وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أنواعًا أخرى أكثر إلحاحًا من المشتريات على رأس أولويات إسرائيل وهي: شراء المزيد من طائرات "F-35" وطائرات "F-15" المتقدمة، وطائرات وقود "KC-46A" من إنتاج شركة بوينغ ومروحيات للنقل من طراز "CH-47F" من إنتاج بوينغ أو مروحية "CH-53K" من صناعة شركة "لوكهيد مارتن"؛ بالإضافة إلى ذلك، إسرائيل مهتمة بشراء أنظمة الدفاع الصاروخي والسفن من ألمانيا.