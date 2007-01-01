نصائح لأناقة الرجل النحيف للظهور بشكل شيك

وكالات / سما /

بلا شك تختلف نصائح الموضة والأناقة المتعلقة بالجانب الرجالي وتتوقف على العديد من الأمور مثل وزن الجسم والعمر وطبيعة نمط الحياة والجوانب المهنية وبالنسبة لنصائح أناقة الرجل النحيف للظهور بشكل شيك وأنيق في حياته اليومية وخلال المناسبات الاجتماعية والعملية التي يتواجد بها فإن نصائح أناقة الرجل النحيف للظهور بشكل شيك والتي يقدمها الخبراء لا تتوقف على الملابس فقط بل تمتد لتشمل الاكسسوارات وتسريحة الشعر وعدد قطع الملابس التي يرتديها .

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ففي عالم الأناقة الرجالية تقف أمام الرجل النحيف عدة تحديات يجب الانتباه إليها جيداً حتى لا يتم ارتكاب أخطاء على مستوى اختيار الملابس أو قطع الاكسسوارات وتسريحة الشعر تجعل تفسد من أناقة الرجل النحيف ولذلك إذا كنت تمتلك جسداً نحيفاً وتواجه صعوبات في اختيار نمط مناسب لطلتك الخارجية فإن التقرير التالي يقدم أهم النصائح لأناقة الرجل النحيف للظهور بشكل شيك في جميع المناسبات المختلفة .

1- أناقة الرجل النحيف والمقاس المناسب

من أهم نصائح أناقة الرجل النحيف على الإطلاق هو معرفة كيفية اختيار المقاس المناسب أولاً وذلك عن طريق الابتعاد التام عن مقاسات الملابس التي تزيد من لفت الانتباه إلى ضعف البنية الجسدية للرجل الذي يمتلك جسداً نحيفاً .

لذلك ينصح خبراء الموضة بتعلم الرجل كيفية تحديد المقاس المناسب الذي يجعل بنيته الجسدية تبدو أقوى وأكثر عرضاً من خلال عدم ارتداء أي ملابس ذات مقاسات أكبر ولو بنصف درجة فقط لأنها ببساطة تجعل الرجل النحيف يبدو أكثر نحافة وأقصر قامة في حال ما إذا كان الرجل قصير القامة بالفعل .

وعلى الجانب الآخر يجب إدراك أهمية عدم ارتداء أي ملابس ضيقة أيضاً من الأمور المهمة لأنها تجعل البنية الجسدية الضعيفة للرجل النحيف أكثر ظهوراً وتفسد بشكل مؤكد من طلة الرجل الخارجية .

2- تسريحات الشعر الأنيقة للرجل النحيف

مع تنوع أشكل وأحكام وجوه البشر واختلاف ملامحها على الرجل النحيف التأكد من تطبيق نصائح أناقة الرجل النحيف التي تتمحور حول تسريحات الشعر وذلك من خلال اعتماد تسريحات رجالية للشعر ترتكز على إبقاء الشعر كثيفاً خصوصاً في المناطق العلوية من الرأس وذلك لمنح مظهراً وطلة أكثر طولاً وحجماً للرجل النحيف .

3- اكسسوارت مناسبة لأناقة الرجل النحيف

على صعيد الاكسسوارات الرجالي فإن أهم النصائح لأناقة الرجل النحيف هي تلك التي تتمحور حول الابتعاد تماماً عن أي تفاصيل كبيرة عند اختيار الاكسسوارات كالخواتم الكبيرة أو التي تحتوي على أحجار ملونة كبيرة الحجم بجانب النظارات الرجالي التي يجب أن لا تكون أحجام إطارتها أكبر من عرض وجه الرجل بالإضافة إلى الحقائب الشخصية سواء التي تحمل باليد أو على الظهر وأخيراً الأوشحة الرجالية في حال ارتدائها التي من غير المنطقي أن تكون حجمها أكبر من عنق أو رقبة الرجل الذي يرتديها .

ولأن الساعات الرجالية أحد أهم الاكسسوارات الرجالي فإن الحرص أن تنحصر الاختيارات حول الهياكل الخارجية وأساور الساعات المتوسطة والصغيرة أمر هام للغاية .

4- ياقات الرجل النحيف

أحد أهم النصائح لأناقة الرجل النحيف التي لا يلتفت لها الكثير من الرجال هو معرفة أنواع وأشكال الياقات المناسبة لهم سواء التي تحتوي عليها القمصان الرجالية أو التيشيرتات .

وبالنسبة للرجل النحيف فإن اختيار الياقات الكبيرة من أجل إضافة المزيد من الزخم والحجم على الرقبة النحيلة أمر جيد واختيار صحيح بالتأكيد ولكن يجب عدم حصر الاختيار على الياقات على الأنواع كبيرة الحجم منها فقط فالياقات العريضة والدائرية بجانب اختيار السترات والجواكيت المزودة بياقات تحتوي على سحاب تظل مثالية أيضاً بالنسبة لفصل الشتاء .

5- بناطيل الرجل النحيف

لأن البناطيل تمثل أهم قطع الملابس الرجالية بشكل عام فإن اختيار البناطيل المناسبة للرجل النحيف تعد أهم نصائح أناقة الرجل النحيف بكل تأكيد لذلك وعند اختيار الرجل النحيف للبناطيل باختلاف أنواعها يجب الابتعاد عن الألوان الداكنة بقدر المستطاع وذلك بالنسبة لبناطيل الكاجوال واختيار الألوان المشرقة وذلك لأن الألوان الداكنة تجعل الجزء السفلي للرجل النحيف يبدو أقل حجماً وأصغر مما هو عليه بالفعل .

وبجانب الابتعاد عن الألوان الداكنة فإن الابتعاد عن البناطيل من نوع سوبر سكيني - Super Skinny من أهم ما يجب أن يحرص عليه الرجل النحيف لأن هذا النوع من البناطيل يلتصق بشكل مبالغ فيه بالقدمين وهو ما يفسد طلة الرجل الخارجية بكل تأكيد .

6- الملابس القوية للرجل النحيف

والمقصود بهذه العبارة هو أن يعتمد الرجل أنواع من الملابس تضيف له حجم وهمي وبنية جسدية أكثر اتساعاً وحجماً وهو الأمر الذي توفره جواكيت البلايزر وسترات البدل الرجالية ذات المقاس المثالي بجانب السترات الرياضية الرجالي التي يجب أن يعتمد عليها الرجل النحيف بشكل كبير خلال فصل الشتاء بسبب ما تمنحه من زيادة في حجم الصدر والأكتاف .

7- اختيار الرجل النحيف لطبقات الملابس

تعد تلك النصيحة من أهم نصائح أناقة الرجل النحيف بشكل عام لأنها تحدد الشكل النهائي لطتله الخارجية على صعيد الجزء العلوي من الجسم .

وبالعودة إلى معرفة ارتداء طبقات الملابس فهذا المصطلح يعني عدم اكتفاء الرجل النحيف بارتداء قطعة واحدة فقط من الملابس للجزء العلوي من جسده سواء في فصل الشتاء أو الصيف .

ففي فصل الشتاء يجب على الرجل النحيف استغلال ارتداء أكثر من طبقتين من الملابس لزيادة الحجم والزخم إلى حجم جسده وذلك عن طريق ارتداء قطع من من الملابس الخفيفة ثم يتبعها بالسترات الشتوية .

أما في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة فإن تجربة ارتداء تيشيرت قطني تحت قميص خفيف مفتوح مشرق اللون مثل اللون الأبيض سيمنح الرجل النحيف حماية من أشعة الشمس وطلة خارجية أنيقة للغاية .