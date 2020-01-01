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ما حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب؟

الإثنين 24 فبراير 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب؟


وكالات / سما /

نفى مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الشائعات التي تحدثت عن حملها، بعد الحفل الذي أحيته في الكويت، وأطلت فيه وهي ترتدي فستاناً من اللون الزيتي أظهر إنتفاخ بطنها.

وقال المصدر: “إنها ليست حاملا، وقررت تجاهل هذه الأخبار التي تطاردها منذ زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، وهي ستعلن الخبر في حال حملها ولن تخفيه عن الجمهور، فهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستغني تتر مسلسل “عشرين عشرين” من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي.

#حسام حبيب #شيرين عبد الوهاب

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