من هو "أبو فدك" خليفة "ابو مهدي المهندس" على رأس الحشد الشعبي العراقي؟

بغداد/وكالات/

أعلن نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي تعيين عبد العزيز أبو فدك رئيسا لهيئة الأركان، خلفا لأبو مهدي المهندس.

وصرح نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد أبو مهدي المهندس".

وأشار البصري إلى أنه من المنتظر توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد.

من هو "أبو فدك"

اسمه الحقيقي عبد العزيز المحمداوي، يلقب بـ "أبو فدك" وهو شخصية غير معروفة والمعلومات عنه شحيحة إلى الآن، فهو قليل الظهور على الإعلام.

يملك أبو فدك المحمداوي ، عدة أسماء حركية ويطلق عليه لقب "الخال"، وكان يشغل منصب ركن في هيئة أركان الحشد الشعبي، ضمن قادة "كتائب حزب الله" بالعراق.

نشر الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، اليوم الجمعة، بعض المعلومات عن "أبو فدك" أهمها "عام 2006 عاد للعمل مع الحاج المهندس وارتبطت مجاميعه مع مكتب الفريق سليماني وشكل تنظيم كتائب حزب الله بمباركة مغنية وسليماني والمهندس، كمجموعات خاصة عالية التدريب والتجهيز لقتال الأمريكان، عام 2015 رجع اسمه مع حادثة الصيادين القطريين، التي سببت له مشاكل مع أصدقائه السابقين".

وأشار الهاشمي إلى أن "قيادات سياسية شيعية وفصائلية رحبت باختياره (عبد العزيز المحمداوي) وإنه إداري جيد وبإمكانه قيادة الحشد الشعبي بنفس إمكانيات المهندس، ولديه علاقات حسنة مع الكرد والسنة".

وكانت إيران والعراق، قد وقعتا اتفاقية بشأن المتابعة القانونية والقضائية لقضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، ورفاقهما، عن طريق قصف جوي أمريكي في مطار بغداد الدولي.