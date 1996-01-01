فيديو.. السعودي المخطوف منذ 20 عاما: سأدافع عن المختطفة

وكالات / سما /

تحدث الشاب السعودي نايف القرادي، الذي اختطف من أسرته قبل 27 عاما، عن السيدة التي اختطفته وهو طفل.

وقال القرادي في مقطع فيديو: "لقد حرصت على تربيتي أفضل تربية وكانت تطعمني أطيب الطعام. كانت تحرم نفسها من كل شيء من أجلي".

وعند سؤاله حول علمه بشأن قصة الاختطاف وتغيير الهوية، أجاب "لا نعلم شيئا عن الاختطاف إلا منذ أيام".

وأضاف القرادي "سندافع عنها لأنها مظلومة وما قصرت معنا ولولا معاملتها الجيدة لنا، ما أصبحنا على حالنا اليوم. لم أطلب منها أي شيء ورفضت توفيره لي".

يذكر أن السلطات الأمنية ضبطت مواطنة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لشابين، ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عاما، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

ووفقا لتقارير، تم خطف الطفلين عامي 1996 و1999 من مستشفى النساء والولادة في الدمام، عقب الولادة بساعات.