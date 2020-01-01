فيديو.. مانشستر سيتي يكتفي بثنائية في مرمى وست هام

وكالات / سما /

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه وست هام بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية السيتي كل من رودريجو (30) وكيفين دي بروين (62).

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 24 نقطة في المركز الـ18.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، بعدما مرر دافيد سيلفا، كرة بينية سحرية ليجسوس، الذي انفرد بالحارس فابيانسكي، وحاول مراوغته، إلا أنه تأخر كثيرًا، حتى تمكن المدافع فريدريكس من إخراج الكرة إلى ركلة ركنية.

وتبعها أجويرو في الدقيقة الثامنة، بتسديدة بخارج القدم من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وواصل مانشستر سيتي زحفه تجاه مرمى وست هام، بتسديدة أرضية قوية من دي بروين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12، تصدى لها فابيانسكي بصعوبة.

وانخفض مستوى المباراة في الربع ساعة التالية، وفي الدقيقة 28 حاول ميندي مباغتة حارس وست هام، بعرضية من الجانب الأيسر سددها مباشرة تجاه المرمى، إلا أن فابيانسكي أبعدها إلى ركلة ركنية.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 30، بعدما أرسل دي بروين كرة عرضية من ركلة ركنية، ارتقى لها رودريجو، مسددًا رأسية متقنة سكنت الشباك.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 39، انطلق جيسوس من وسط الملعب، حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء، ليسدد بعدها كرة أرضية أمسك بها فابيانسكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وظهر مانشستر سيتي للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 54، بتوغل من أجويرو في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وحاول بيرناردو سيلفا قتل المباراة في الدقيقة 61، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.

وعزز مانشستر سيتي من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعدما تبادل دي بروين الكرة مع بيرناردو سيلفا، ليسدد الدولي البلجيكي بعدها كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن فابيانسكي من التصدي لها.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 65، بالدفع بستونز على حساب لابورتي.

وأهدر جيسوس فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 77، بعد انفراده بفابيانسكي وسدد كرة قوية، تألق حارس وست هام في التصدي لها.

ودفع جوارديولا بورقته الثانية في الدقيقة 79، بنزول جوندوجان على حساب دي بروين، وأجرى التبديل الثالث في الدقيقة 85 بنزول فودين على حساب ديفيد سيلفا، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين دون رد.