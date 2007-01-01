وزير إسرائيلي : لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد

القدس المحتلة / سما /

حصلت مشادة حادة في الكنيست الإسرائيلي بين نواب عرب من جهة، ووزير المواصلات الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش من جهة أخرى، وذلك خلال خطاب النائب العربي يوسف جبارين ضد المقترح الحكومي لتمديد "حالة الطوارئ" في إسرائيل.



وتطرق الجبارين في خطابه في الهيئة العامة إلى صفقة القرن، وتحديدا إلى البند حول تهجير أهالي المثلث، لافتا إلى قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمصادرة أكثر من نصف مليون دونم من أراضي أهالي المثلث، منذ العام 48 وحتى اليوم، فضلا عن التنكر لحقوق الأهالي المهجرين الّذين تم تهجيرهم من قراهم خلال النكبة وهدم هذه القرى، وفقا لجبارين، ما أثار حفيظة الوزير سموتريتش.



بدوره، صعد سموتريتش إلى المنصة، وهاجم النواب والمواطنين العرب. وقال إنه "لن تكون دولة فلسطينية؛ لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، الأمر الذي دفع جبارين للرد عليه والقول: "أنت إرهابي، فاشي وعنصري"، مشيرا إلى الملفات الإرهابية الّتي نُسبت إلى سموتريتش بالماضي.