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حماس توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر الوسيط المصري

الخميس 13 فبراير 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر الوسيط المصري


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، :"إن المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على أي حماقة قد يرتكبها جيش الاحتلال على قطاع غزة".

وأضاف قاسم، في حديث صحفي :"أنّ فصائل المقاومة المسلحة جاهزة لتدفيع الاحتلال الثمن".

وشدد، أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته لا تخشي تصريحات قادة العدو في تصعيد التهديدات ضد غزة.

وفيما يتعلق بإيصال رسالة تهديد من الاحتلال لـ"حماس" عبر الوسط المصري، نفى قاسم، الانباء المتداول في هذا الشأن، مؤكدَا على وحدة شعبنا في التصّدي لأي عدوان إسرائيلي.

وبخصوص زيارة وفد فتح للقطاع، بين، أن "حماس" قدمت خطوات عملية ومرونة لاستعادة الوحدة الوطنية.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم حماس، عشية إطلاق قيادة الاحتلال على راسهم نتنياهو ووزير الحرب نفتالي بينت، تهديدات بشن عدوان قاسٍ على غزة، في حين تطلق الشبان الثائر البالونات الحارقة والمتفجرة اتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

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