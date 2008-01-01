موقع عبري يكشف أسرار مفاوضات أولمرت و عباس عام 2008...

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري، أبرز المحاور التي تفاوض عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت في العام 2008.



وأشار الموقع إلى أن ايهود أولمرت قدم للرئيس عباس بتاريخ 16 أيلول عام 2008 اقتراحاً للحل لم يسبق له مثيل، وقد طلب أبو مازن من أولمرت أن يعطيه الخارطة التي يقترحها، إلا أن أولمرت رفض طلبه وأبلغه أن عليه التوقيع عليها إذا أراد الحصول عليها، لكن أبو مازن طلب مهلة لعدة أيام.

لكن أولمرت قدم استقالته من منصبه بعد خمسة أيام فقط من تقديمه الاقتراح لأبو مازن. وفقا للموقع

وبحسب الموقع العبري، تضمن اقتراح إيهود أولمرت للرئيس أبو مازن تضمن ما يلي: التنازل عن السيادة على المسجد الأقصى وتشكيل لجنة خاصة مكونة من خمسة دول، (السعودية، والأردن، وفلسطين، وأمريكا، وإسرائيل) لإدارة المنطقة التي أطلق عليها "الصحن المقدس".

وأضاف الموقع،"احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية بما فيها غوش اريئيل وغوش القدس-معالي أدوميم بما في ذلك المنطقة E1، وغوش عتصيون، حيث تمثل مساحة تلك الكتل مجتمعة ما نسبته 6.3% من مجمل أراضي الضفة".

وفي المقابل اقترح أولمرت تبادل الأراضي في المناطق التالية، منطقة العفولة-طيرة تسبي، ومنطقة لكيش بالقرب من جبل ادار، وفي منطقة صحراء يهودا وفي منطقة غلاف غزة، على أن يكون التبادل بقيمة 5.8% من أراضي الضفة .

بالإضافة إلى ذلك وافقت إسرائيل على بناء معبر آمن بين غزة والضفة عبر نفق، من أجل تحقيق تبادل متساو للأرض.، وفقا لـ "واللا".