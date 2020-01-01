20 وظيفة عبر الإنترنت.. يمكنك أن تبدأ اليوم دون أن تمتلك مالا

وكالات / سما /

نشر موقع "إمبرندياندو إيستورياس" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن الطرق الحديثة التي ظهرت بالتزامن مع تطور العالم الرقمي، التي أصبحت تمثّل مصدرا للدخل بالنسبة للكثير من الأشخاص.



وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن فرص العمل عبر شبكة الإنترنت اكتسبت شعبية واسعة بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ولا تحتاج غالبية هذه المهن عبر الإنترنت إلى الخبرة أو اكتساب مهارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة. على العكس من ذلك، تعتمد هذه الوظائف على قدرة الشخص على المثابرة والإبداع أكثر من الاعتماد على الأموال، التي تعتبر خطوة رئيسية في بعض الأعمال الأخرى.



مهن عبر الإنترنت لكسب المال من المنزل

كن مضيّفًا في موقع إير بي إن بي

أشار الموقع إلى أن بعض الأشخاص يؤجرون المساحات التي لا يحتاجون إليها في منازلهم مثل غرف المعيشة أو حتى المنزل بأكمله لفائدة المسافرين وأشخاص آخرين في المنطقة. يستطيع الأشخاص تحديد قواعد المكان وشروطه وأسعاره، حتى أن هذا العمل يعد بمثابة فرصة ذهبية للتعرف على أشخاص من جميع أنحاء العالم. ويمكنك نشر عرض استئجار شقتك وكسب المال أثناء السفر.



إجراء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت

إجراء الدراسات الاستقصائية مدفوعة الأجر جعلت بعض الأشخاص يكسبون مبالغ مهمة من خلال العمل على الإنترنت لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم من المنزل. تحتاج الشركات الكبيرة إلى تحسين منتجاتها وخدماتها، لذلك تعتمد على الدراسات الاستقصائية لمعرفة أذواق الناس والمنتجات التي يفضلونها وعاداتهم وسلوكياتهم. ويحتاج الشخص فقط إلى جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت والكثير من الوقت حتى ينجح في إجراء دراسات استقصائية كما أن الشخص لا يحتاج إلى شهادة أكاديمية للبدء في هذا العمل.



التفاوض على الأسهم والعملات المشفرة وعقود الفروقات

التفاوض عبر شبكة الإنترنت من الوظائف التي يمكن أن يقوم بها الطالب أو من يحتاج إلى كسب أموال إضافية لأنه باشر مشروعا جديدا أو أولئك الذين يريدون البقاء في المنزل بجانب أطفالهم. من المهم أن تتعلم كيف يعمل السوق قبل البدء في تداول أموالك عبر الإنترنت. لذلك، توجد منصات تحتوي على حسابات تجريبية لمعرفة كيفية التداول عبر الإنترنت على غرار شركة بلوس500 التجارية عبر الإنترنت.



توليد الإيرادات من خلال الدروبشيبينغ

إن "الدروبشيبينغ" المعروف باسم البيع عبر سلسلة التجزئة يمثل واحدة من أكثر الوظائف المربحة على الإنترنت التي يمكنك القيام بها اليوم. ويتمثّل هذا العمل في إنشاء متجر على الإنترنت للترويج لمنتجات إحدى الشركات المصنّعة وبيعها، بشرط ألا تحرص على شحن المبيعات لأن هذا الأمر يعد من مهام المصنّع نفسه.



يمكن أن تتحوّل المدونة إلى وظيفة مربحة عبر الإنترنت

تحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأولى لتأسيس مدونة خاصة بك. وهناك العديد من الطرق لكسب المال باستخدام مدونة ولعل برنامج "غوغل أدسنس" الإعلاني يعد من بين أكثر المواقع شهرة التي يستخدمها أصحاب الويب لبيع المنتجات والخدمات الخاصة بهم، من بين أمور أخرى.



الكتابة على الإنترنت

الكتابة تعتبر من بين الأعمال الأكثر تميزًا عبر الإنترنت. في هذا الشأن، يمكنك كتابة محتوى لصالح مدونة أو كتابة تعليقات ورسائل بريد إلكتروني، من بين العديد من الخيارات الأخرى التي يمكن أن تحقق دخلاً جيدًا وحتى تنشئ أعمالًا مربحة على الويب.



التسوّق للآخرين

طريقة كسب المال تتمثل في أن تتلقى عمولة عن كل مرة يشتري أو يستثمر فيها شخص ما في موقع البائع من خلال الترويج أو التوصية. بالنسبة لهذا النوع من العمل عبر الإنترنت، من المهم أن يوصي الشخص بالمنتجات التي استخدمها ونالت إعجابه. ومن أبرز مواقع التسويق موقع "إي باي" و"كليك بانك".



الحصول على وظائف عبر الإنترنت في شكل "فري لانس" أو عمل حر

من بين الأعمال البارزة والحرة عبر الإنترنت تصميم صفحات الويب والشعارات وتوليد المحتوى وإدارة الوسائط الاجتماعية والمساعدة الافتراضية والبرمجة وتحديد المواقع على شبكة الإنترنت.



كسب المال من منصة "فايفر"

أكد الموقع أن سعر الخدمات المقدمة في منصة فايفر يبتدأ من 5 دولارات لكل مهمة؛ بناءً على مستوى عمق الخدمة وتجربتك والصيت الذي تحظى به، كما يمكنك البدء في فرض رسوم إضافية على خدماتك. ولعل الأمر الجيد في هذا النظام هو أنه يجعل الإقبال على خدماتك على مستوى العالم. بغض النظر عن وظيفتك، سيكون هناك بالتأكيد شخص يحتاج لعملك في مكان ما في العالم.



العمل عبر الإنترنت من خلال كتابة النصوص

إذا كنت تريد أن يكون هذا العمل مربحًا، فيجب أن تكون لديك القدرة على الاستماع والكتابة بسهولة.



مجالات الويب التجارية

إن هذا النوع من العمل عبر الإنترنت يتطلب بعضًا من الإبداع والحظ، لأنه يتعلق بشراء النطاقات التي تعتقد أن شخصًا آخر أو شركة قد يحتاجها في المستقبل. لا يتطلب هذا العمل الكثير من الوقت لأن عليك فقط الشراء والانتظار كنوع من الاستثمار.



شراء وبيع صفحات الويب

هذا العمل يتطلب إنشاء موقع على شبكة الإنترنت انطلاقا من نقطة الصفر وتنميته على مستوى شهرته والدخل الذي يقدمه لصاحبه. يمكنك لاحقًا بيع هذه الصفحات في أسواق مقابل ما يصل إلى 20 ضعف الدخل الشهري الذي تحققه.



الوظائف عبر الإنترنت في عالم وسائل التواصل الاجتماعي

إن الكثير من الوظائف في هذا المجال متاحة على غرار مدير مجتمع وإدارة الشبكات الاجتماعية للأشخاص أو شركات مختلفة والتوصية بمنتجات الشركة والخدمات.



بيع المنتجات الجديدة والمستعملة عبر الإنترنت

إذا كان لديك منتج أو لديك أشياء في مكتبك ومنزلك لم تعد تستخدمها، يمكنك بيع هذه الأشياء على أمازون، من بين منصات أخرى.



كن خبيرًا في العالم الرقمي

من بين أبرز الوظائف في العالم الرقمي هي مدير تنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي، وخبير تحديد المواقع على شبكة الإنترنت، ومحلل الإعلانات الرقمية، وبائع المحتوى المدعوم، والتحرير والكتابة للمدونات.



ومن بين الوظائف الأخرى التي أصبحت تمثل مصدر دخل للكثير من الناس هي العمل في منصة اليوتيوب وبيع منتجات المعلومات والعمل في إدخال البيانات أو كما تسمى "داتا إنتري".