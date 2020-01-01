  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"لن أفصل كل شيء في وسائل الإعلام"

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

الأحد 09 فبراير 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

 هدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، مع استمرار التوتر الأمني وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، "لن أفصل كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن حملة على المنظمات الإرهاربية في غزة".

وبشأن الخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن"، قال نتنياهو بشأن الجدل الدائر في أوساط الأحزاب اليمينية حول ضرورة تقديم خطة إقرار السيادة للحكومة للتصويت عليها، قال "إنه سيتم دفع هذه العملية للحكومة عندما تكتمل".

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وحين يتم الانتهاء من ذلك، سيتم تقديمها للحكومة للموافقة عليها. مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تمنح إسرائيل حق السيادة وتعترف بذلك وهذا هو الشيء المهم حاليًا. كما قال.

وأعرب عن أمله في أن يتم تحقيق ذلك قريبا، مشيرًا إلى أنه لن يتم المجازفة بأي خطوة قبل أن يتم الانتهاء من العملية بشكل كامل بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.


الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

فيديو : ماذا فعل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بـ "صفقة القرن"؟

الأخبار الرئيسية

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الرئاسة الفلسطينية لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية هي الوحيدة التي نعترف بها