نظام جديد.. اختبارات بالجيش الإسرائيلي لاستشعار الأخطار بدقة ثلاثية الأبعاد

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع IHLS الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يجري اختبارات على نظام اتصال جديدة يسمى "FIRE WEAVER"، مزود بأجهزة استشعار لتحديد الأهداف التي تشكل خطراً على القوات في ساحة المعركة بدقة وبتقنية ثلاثية الأبعاد.

وذكر الموقع، أن النظام سيخدم فرق القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي، وسيصبح جاهزًا للعمل في العام المقبل.

وأوضح أن النظام يمكن جميع القوات المشاركة في المعركة من معرفة الأخطار بشكل فعال وسريع، مما يزيد من قدرات الجيش ويقلل من مدة المعركة، وفق شركة رافائيل المنتجة له.

وذكر أن النظام يجري تطويره بشكل مشترك بين وزارة الجيش والقوات البرية مع شركة رفائيل، كجزء من عملية رقمنة ساحة المعركة في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن نظام FIRE WEAVER يوفر للقوات لغة مشتركة تكتيكية تعتمد على نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS) عبر أجهزة الاستشعار وأجهزة إطلاق النار التي تمنح وعيًا موضعيًا مثاليًا وفهمًا أفضل لساحة المعركة.

ونوه أنه يتم تحديد الأهداف والمواقع الحساسة وغيرها بنقاط مميزة وبدقة وعلى الفور، ويرسلها إلى لوحة مشاهدة النظام، بمشاهد ثلاثية الأبعاد وباستخدام تقنية رؤية متقدم، مما يتيح للمقاتلين إدراك الموقع الدقيق للعدو من أي نقطة وبأي مسافة بغض النظر عن موقعهم.

ولفت إلى أن النظام يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدى شركة RAFAEL، ويقوم بمعالجة بيانات المعركة وتحليلها، وتحديد أولويات تخصيص النار، ويحسب النظام وسيلة إطلاق النار الأمثل لكل هدف استنادًا إلى معايير مثل الموقع وخط البصر والفعالية وحالة الذخيرة الحالية وما إلى ذلك، مع التقليل إلى أدنى حد من الأضرار الجانبية والإبادة الجماعية، مع مراعاة قواعد الاشتباك في الوقت الفعلي.

ويشتمل النظام على تطبيق Fire Management Terminal، والذي يوفر للقائد في الميدان السيطرة الكاملة على العملية بأكملها بما في ذلك حالات استشعار التهديدات وإطلاق النار عليها بالتوازي.