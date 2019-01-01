أردوغان: تركيا ستباشر في إنتاج الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس

انقرة /سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستباشر في إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، مع حلول عام 2023.

وقال الترئيس التركي إن بدء إنتاج الطائرات العسكرية عام 2023، في أفضل رد على الذين لا يريدون تزويد تركيا بطائرات F-35.

جاء ذلك خلال افتتاح مجمع لإتلاف وتصفية الذخائر الحربية خلال افتتاح مجمع لإتلاف وتصفية الذخائر الحربية

وأضاف، أن القوات الجوية التركية ستستلم قريبا صواريخ بالستية محلية الصنع من طراز Bozdoğan، مؤكدًا أنه سيتم في المستقبل القريب، بناء أول حاملة طائرات تركية في أحواض بناء السفن الوطنية.