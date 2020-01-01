وكالات / سما /

دائمًا ما يكون الجاكيت بالنسبة للرجل في فصل الشتاء هو أساس تميز الإطلالة وجعلها أفضل فهو قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الشتاء، ودائمًا عندما تختار قطعة من الملابس وخاصة الجاكت عليك أن تركز على أمرين، الأمر الأول هو الجودة والأمر الثاني هو التصميم أو المنظر الخارجي، فالبعض يلجأ إلى اختيار جاكت معين نظرًا لشكله المميز أو الرائع ويغفل بند الجودة أو الخامة مما يجعله يندم بعد ذلك من الخامات السيئة وعدم إحساسه بالدفء الكافي، وفي التقرير التالي نرصد لك أفضل جاكيت رجالي شتوي.. هكذا تبدو أنيقًا ومميزًا.

جاكيت رجالي شتوي

هناك العديد من الجواكت الشتوية المميزة ومنها جاكت The Duffle Coat، وهو واحد من أفضل وأروع الجواكت الموجودة في العالم، وهو يتناسب مع جميع أنواع الملابس الرسمية منها والكاجوال، فهو طريقك للحصول على إطلالة رائعة وجذابة، ويوفر لك الدفء الشديد من البرد القارس بجانب تصميمه وقصته الرائعة التي تجعله متناسبًا مع منحنيات جسمك، ويمكن ارتداؤه بشكل خاص خلال الحفلات الليلة والمناسبات الليلية الهامة ليجعل إطلالتك الشتوية لا تنسى، بجانب تميزه بالمرونة الجيدة بفصل قصته المميزة.

وهناك جاكيت The Textured Coat، وذلك النوع من الجواكت اكتسب شهرة عالمية كبيرة في قائمة أفضل الجواكت في العالم، فهو يستحق ذلك بكل جدارة؛ حيث إنه جاكت متكامل يدمج لك الانسجام الكامل مع الراحة والإطلالة المميزة، ويتناسب مع الإطلالات الكلاسكية كلها، سواء كان عن طريق ارتداء البدل أو البناطيل الكلاسكية الصوفية والقمصان القماشية الثقيلة والشتوية، ويوافق بشكل كبير الألوان البنية بجميع درجاتها بالإضافة لتناسبه مع اللون الكحلي الداكن والأسود المثالي.

جاكيت رجالي جلد

وهناك مجموعة مميزة من الجواكت الرجالية الجلدية المميزة، ومنها البليزرات الجلدية التي تعتمد على الإطلالات الكلاسكية فهي تصنع من أجود خامات الجلود الطبيعية، ودائمًا ما يناسب البليزر الجلد الثوب العربي الأنيق خاصة في الأجواء الليلة الباردة.

ومنها جاكيت زارا الجلدي الذي يتميز بتصميمه المشتق من البدل الرسمية المميزة بجانب خامات الجلد الرائعة التي تستخدم فيه الجلد الطبيعي المميز بألوانه المميزة، ويتميز باحتوائه على الفرو من الداخل، ولذلك فهو يمنحك الدفء والمرونة التي تحتاجها بشكل كبير بجانب التصميم الرائع والمميز.