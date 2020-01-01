سابقة في تاريخ الرياضة الفلسطينية... غزة: اكاديمية تشامبيونز توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي ريال مدريد

غزة / سما /

أعلنت أكاديمية تشامبيونز عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن توقيع اتفاقية تعاون ولأول مرة في قطاع غزة مع ريال مدريد ( Real Madrid Foundation) من خلال لقاء رسمي تم عقده في المقر الرئيسي لريال مدريد، جمع كلاً من السيد رجب ناصر السراج "رئيس مجلس إدارة نادي وأكاديمية تشامبيونز" السيد أندريس كونتارا " مدير عام الأكاديميات الرياضية لريال مدريد" والسيد بابلو جوميز "مدير المشاريع الخارجية لريال مدريد" والسيد كارلوس لوبيز "مدير الأكاديميات الخارجية في ريال مدريد" وبعد اللقاء قام الطرفان بجولة تفقدية كاملة لمرافق مدينة ريال مدريد الرياضية " الفالديبيباس".

وأثنى السيد أندريس كونتارا على دور أكاديمية تشامبيونز وفي دعم وتطوير رياضات الناشئين وعلى المستوى الدولي التي وصلت إليه الأكاديمية من حيث التنظيم، التطوير، التمثيل الدولي والبنية التحتية، وأبدى استعداد ريال مدريد لتقديم المشورة اللازمة لدعم وتطوير البنية التحتية لمرافق الأكاديميات والنادي لتضاهي المرافق الدولية والعالمية.

وأعلن السراج المتواجد حالياً في مدريد في إسبانيا، أن هذا الاتفاقية تأتي ضمن حملة "إيش في" والتي أطلقتها الأكاديمية مطلع العام 2020 وتعتبر هذه الاتفاقية ثاني وأكبر المفاجئات التي سيم الإعلان عنها هذا العام.

ووضح السراج أن اللقاء كان إيجابي وأثمر عن توقيع اتفاقية تحمل العديد من البرامج الرياضية التي تشمل رياضتي كرة القدم وكرة السلة لكلا الجنسين، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق عبر مؤتمر صحفي رسمي من قلب مقر ريال مدريد وستبث عبر كافة القنوات الرسمية للجهتين وسيشمل المؤتمر الصحفي مجلس إدارة ريال مدريد ومجلس إدارة أكاديمية تشامبيونز وممثلين عن الشركات التي ستقوم برعاية برامج الأكاديمية التي سيعلن عنها.

ووضح السراج أن جولته الحالية في أوروبا لن تقتصر على توقيع اتفاقية التعاون مع ريال مدريد، بل ستستمر لتحقيق المزيد من الانجازات للرياضة الفلسطينية عبر قنواتها الرسمية.

ويذكر أن اتفاقية التعاون تأتي لخدمة وتطوير الرياضة في قطاع غزة وفلسطين، حيث سيتم تنفيذ العديد من البرامج الرياضية، والتي ستعمل على دعم وتطوير الرياضة وتعزيز مشاركتها بالمحافل الدولية.

ووضح السيد محمود شرف "نائب رئيس مجلس إدارة نادي وأكاديمية تشامبيونز" أن أولى البرامج التي سيتم تنفيذها في قطاع غزة ستخصص للاعبي وأعضاء أكاديمية تشامبيونز من كلا الجنسين وستحقق نقلة نوعية لمستوى ونوعية الرياضة في الأكاديمية وقطاع غزة، وستعمل على تعزيز المشاركات الدولية للاعبين الفلسطينيين.

ويذكر أن أكاديمية تشامبيونز أعلنت قبل أسبوع عن أولى مفاجئات حملة "إيش في" والتي تمثلت في توقيع اتفاقية حصرية مع ريجينال للرياضات لفتح آفاق الاحتراف الأوروبي للمهارات الكروية في قطاع غزة والضفة الغربية.