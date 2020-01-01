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أبو الغيط يكشف عن حقيقة إعطاء أراض مصرية وأردنية في "صفقة القرن"

الخميس 30 يناير 2020 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يكشف عن حقيقة إعطاء أراض مصرية وأردنية في "صفقة القرن"


القاهرة /سما/

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حقيقة ذكر اسم مصر في "صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه "لا ذكر لمصر أو الأردن في الصفقة".

وأشار أبو الغيط خلال ندوته "تحديات السياسة الدولية في المنطقة العربية"، في معرض الكتاب إلى أن ما ذكر عن إعطاء أرض مصرية أو أردنية للفلسطينيين بديلا عن أراضيهم، ضمن "صفقة القرن" غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم أموال المعونة التي كانت ترسلها لمصر، بنحو 50 مليون دولار سنويا، لإحداث تغييرات في السياسة الداخلية في مصر، وبدأت بالفعل عقد دورات تدريبية لأشخاص بأعينهم معروفين للأجهزة المصرية، وكل هذا مكتوب "لكننا لا نقرأ".

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية معهدين أمريكيين، هما المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري، يعملان على أرض مصر، مضيفا أن أحد مديري المعهدين قال: "ستتغيرون.. شئتم أم أبيتم".

وواصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الطرح الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، كان من المفترض أن يتم بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه بالأمس لدواعي الانتخابات ولتحقيق مصالح أطراف محددة.

#ابو الغيط #صفقة القرن #الاردن #مصر #فلسطين #الولايات المتحدة

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