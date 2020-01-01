تعاني من اختيار ملابس للعمل.. إليك أفضل الحيل والنصائح

وكالات / سما /

ربما سألت نفسك كثيراً "ماذا أرتدي في العمل غداً؟"، تشغل هذه المسألة الكثير من الأشخاص، بالرغم من أننا نذهب إلى العمل بصورة يومية، نرتدي ملابس كل يوم، لذلك من الضروري ألا يكون اختيار الملابس التي نرتديها أثناء الذهاب إلى محل عملنا لا يمثل أي مشكلة.

نقضي الكثير من وقتنا في الصباح ونحن نبحث عن الزي المناسب، نختار واحداً ثم نتخلى عنه ونبحث عن غيره، في النهاية نكتشف أننا أضعنا الكثير من الوقت والجهد ونحن نبحث عما يلائمنا، ونصاب بصدمة كبيرة عندما نكتشف أن الزي النهائي ضيق، أو تفوح منه رائح عرق، أو لا يناسب الحذاء على سبيل المثال.

حسناً إذا لحل هذه المشكلة نقدم مجموعة من النصائح والحيل التي تساعدنا على اختيار الملابس الخاصة بالعمل بسرعة، ونستعرضها فيما يلي..

أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء الملابس

القطع المُتعددة الاستخدامات



سواء كان لديك ملابس خاصة بالعمل وأخرى خاصة بالشؤون الأخرى، سواء كنت ممن يرتدون ملابس كاجوال أو رسمية، فإنه من الضروري أن تقتني قطع ملابس مُتعددة الاستخدامات، بإمكانك ارتداؤها أكثر من مرة وبأكثر من صورة.

كي تحافظ على الوقت ولا تهدر الكثير من الجهد، ضع هذه القطع والتي تتنوع ما بين السترات الملونة، والقمصان والكنزات القطنية والسراويل الجينز، والأحزمة ذات الرؤوس القابلة للتغيير، والأحذية ذات الألوان المحايدة، في مكان واضح ومُخصص في الخزانة، كي تستطيع العثور عليها بسهولة، والوصول إليها دون بذل جهد.



اختر الملابس قبل النوم

اختيار الملابس التي من المفترض أن ترتديها اليوم التالي في العمل قبل النوم من أقدم الحيل وأكثرها بساطة، قبل أن تخلد للنوم بنصف ساعة اذهب إلى خزانتك وابحث عن شيء يناسب الغد، انتق القطع التي تريدها، وجهز كل شيء وكأنك سوف تذهب للعمل بعد دقائق، بذلك لن تشعر بالتوتر والقلق في الصباح، سوف تذهب إلى العمل وأنت في كامل أناقتك، ودون تضييع أي وقت.

ملابس تعبر عن شخصيتك



ملابس الرجال تسمح بالقيام ببعض التغيرات والاختلافات البسيطة. لفترة طويلة كانت ملابس العمل التي يرتديها الرجال هي بدلة، قميص، ورابطة عنق، ولكن مع حدوث التغييرات الكبيرة في عالم الموضة وتلك المتعلقة بقوانين اللبس وقواعد المظهر في مكان العمل، فإن الأمور أصبحت أفضل، لأن الرجال أصبحوا أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم بشكل متزايد، وأصبحوا قادرين على استخدام الملابس في التعبير عن شخصيتهم.

تأكد من أن ارتدائك ملابس تُعبر عن شخصيتك وتناسب طباعك وطريقة تفكيرك سوف يجعلك تشعر بالراحة، ويعزز ثقتك بنفسك، ويجعلك أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين.

ومن الأمور الأخرى التي يجب وضعها في عين الاعتبار كي يكون اختيار الملابس للعمل أكثر بساطة، هو أن تُحسن الاختيار الأحذية مع الملابس الرياضية، بعض الرجال يرتكبون خطأ كبير إذا كانوا يرتدون ملابس رياضية في العمل، ولكنهم يرتدون معها أحذية لا تلائمها.

وفي الوقت نفسه، لاحظ أن الرغبة في الظهور في إطلالة بسيطة لا يعني أن تكون مُهملاً في مظهرك، كذلك هناك فرق كبير بين الملابس التي ترتديها أثناء وقت فراغك أو خلال الذهاب إلى تناول مشروب ساخن مع أصدقائك، والملابس التي ترتديها في العمل.