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صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش

الإثنين 27 يناير 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الاثنين، النقاب عن استخدام عناصر الذراع العسكري لحركة حماس، لطوافة إسرائيلية، في هجوم ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن طوافة تابعة للجيش الإسرائيلي، من طراز ماترايس 6000، سقطت مؤخرا في قطاع غزة، وسيطر عناصر حماس عليها، ونجحوا في إعادة تشغيلها عن بعد.

وأضافت الصحيفة، ان عناصر الذراع العسكري لحركة حماس، وأطلقوا قذيفة أر بي جي منها على دبابة إسرائيلية في غلاف غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة.

وبحسب الصحيفة العبرية، تعتبر هذه الحادثة، بمثابة ارتفاع في جرأة حماس العسكرية، وتطور في قدراتها على تفعيل وتشغيل الطوافات المسيرة عن بعد.

وأشارت الصحيفة ، إلى أنه خلال شهر مايو الماضي، تم تسجيل حادثتين من هذا القبيل، حيث قامت منظمات من قطاع غزة، بتفعيل طوافات مسيرة، واستخدامها في هجمات ضد مركبات الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

#حماس #الاحتلال #طوافة

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