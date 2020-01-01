دومينيك حوراني: الوزيرات اللبنانيات مُزز

وكالات / سما /

تحت عنوان "رأيي بالوزيرات اللبنانيّات في الحكومة الجديدة، مُزز ولكن"، شاركت الفنانة اللبنانيّة دومينيك حوراني متابعيها عبر تطبيق الصور إنستغرام برأيها بتوزير 6 سيدات لبنانيات ضمن حكومة حسان دياب.

وفي التفاصيل، فقد إنتقدت دومينيك حوراني العنصريّة الّتي يُبالغ بها بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالحديث عن توزير العنصر النسائي في الحكومة اللبنانيّة، مشيرةً إلى أن بعض النساء وصلن إلى سدّة الرئاسة في دول العالم الثالث.

وعدّدت دومينيك حوراني أسماء بعض الدول الّتي وصلت فيها المرأة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وختمت "ما تربّحونا بقى جميلة، وان شاء الله ما يكونوا حطوا نساء ت يسكّتونا".