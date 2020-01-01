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برشلونة يحصل على توقيع جوهرة كوريتيبا

السبت 25 يناير 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحصل على توقيع جوهرة كوريتيبا


وكالات / سما /

كشفت صحيفة (جلوبو إسبورتي) أن برشلونة الإسباني حصل على توقيع اللاعب يان كوتو الظهير الأيمن لنادي كوريتيبا البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة البرازيلية أن كوريتيبا وافق على عرض النادي الكاتالوني، المُقدر بـ5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت، وسينتقل كوتو إلى (كامب نو) في يونيو، متى يُتم عامه الـ 18 ويُسمح له بالتنقل خارج البلاد.

وأضافت جلوبو أن برشلونة تفوق على نادييّ أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني في السباق نحو التوقيع مع البرازيلي الشاب.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن كوتو يطلق عليه الكثيرون (داني ألفيش الجديد)، نظرًا للتشابه التقني بين اللاعبين.

وذكرت صحيفة جلوبو أن هدف برشلونة من هذا التوقيع هو تعزيز الجهة اليمنى للفريق، خاصة مع عدم ثبات مستوى سيرجي روبيرتو وعدم تقديم البرتغالي نيلسون سيميدو المستوى المأمول منذ انتقاله من بنفيكا.

الجدير بالذكر أن البارسا يستعد لمواجهة فالنسيا اليوم السبت على ملعب الأخير (ميستايا) لحساب قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

#برشلونة #يان كوتو

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