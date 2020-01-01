  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو سيف يندد بهجوم الإعلام الإسرائيلي على مؤسسة "ميثاق"

الخميس 23 يناير 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يندد بهجوم الإعلام الإسرائيلي على مؤسسة "ميثاق"


رام الله / سما /

 ندد وزير الثقاقة عاطف أبو سيف بالهجوم الإعلامي الإسرائيلي على مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس "ميثاق".

وقال أبو سيف خلال زيارته للمؤسسة مساء اليوم الخميس، إن "المؤسسة تقوم بعمل نضالي مقاوم فريد ومهني باحتراف وطني، واستطاعت نيل الثقة، لتحقق بذلك نجاحا باهرا في توظيف ما لديها من كنوز التراث المكتوب لصالح الرواية الوطنية الفلسطينية".

وفي إطار ذلك، قدم أبو سيف وثائق من أرشيف المسرح والسينما الفلسطينية إلى المؤسسة باعتبارها حاضنة للأرشيف التاريخي.

من جهته، تحدث المستشار خليل قراجه الرفاعي عميد المؤسسة، عن أهمية الوثائق التي تحتويها، وأنها دلالة عراقة الثقافة والفن الفلسطيني، فنحن شعب ذو حضارة ومدنية أشعلت النور والثقافة والفن والعلم في كل أرجاء الكون.

#ابو سيف #الثقافة #مؤسسة ميثاق

الأكثر قراءة اليوم

"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الاحتلال: حماس وافقت على وقف اطلاق البالونات الحارقة بطلب مصري

اسرائيل تعتذر للرئيس الفرنسي

الكشف عن تدخل ترامب للإفراج عن تركية اعتقلت في إسرائيل

أجواء شديدة البرودة صباحاً، ومنخفض جوي في ساعات الليل

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمٌ من تصعيدٍ أمنيٍّ خطيرٍ بالضفّة الغربيّة

مسؤول عسكري إسرائيلي يهدد : سنرد بقوة إن لم يتوقف إطلاق البالونات من غزة

الأخبار الرئيسية

"صفقة القرن": فرض السيادة على مستوطنات الضفة.. و4 شروط تعجيزية لإقامة الدولة الفلسطينية!!

--

صور... بوتين للرئيس عباس: علاقتنا تاريخية ومتجذرة..ونتطلع لزيارتكم لموسكو

واشنطن تدعو نتنياهو وغانتس لاجتماع بالبيت الأبيض بشأن صفقة القرن

0

هنية من كوالالمبور: قدمنا كل ما هو مطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية

الاحتلال

رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة وضم الاغوار..