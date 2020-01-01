أبو سيف يندد بهجوم الإعلام الإسرائيلي على مؤسسة "ميثاق"

رام الله / سما /

ندد وزير الثقاقة عاطف أبو سيف بالهجوم الإعلامي الإسرائيلي على مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس "ميثاق".

وقال أبو سيف خلال زيارته للمؤسسة مساء اليوم الخميس، إن "المؤسسة تقوم بعمل نضالي مقاوم فريد ومهني باحتراف وطني، واستطاعت نيل الثقة، لتحقق بذلك نجاحا باهرا في توظيف ما لديها من كنوز التراث المكتوب لصالح الرواية الوطنية الفلسطينية".

وفي إطار ذلك، قدم أبو سيف وثائق من أرشيف المسرح والسينما الفلسطينية إلى المؤسسة باعتبارها حاضنة للأرشيف التاريخي.

من جهته، تحدث المستشار خليل قراجه الرفاعي عميد المؤسسة، عن أهمية الوثائق التي تحتويها، وأنها دلالة عراقة الثقافة والفن الفلسطيني، فنحن شعب ذو حضارة ومدنية أشعلت النور والثقافة والفن والعلم في كل أرجاء الكون.