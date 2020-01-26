تم تفعيلها.. روابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يناير 2020

غزة / سما /

فعلت وزارتا التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، رابط فحص 100 دولار الخاصة بشهر يناير 2020 .

وأكدت التنمية خلال بيان لها، أن المنحة القطرية الـ ( 100 دولار ) لشهر 1/2020 تشمل 70 ألف أسرة، من بينها التي لم يصرف لها الشهر الماضي , وكذلك كل من استلم لمرة واحدة وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.

وأوضحت التنمية أن هذا الكشف لا يشمل الذين يستلمون مساعدات نقدية " شيكات شؤون ".

وبينت التنمة أنه سيتم صرف المنحة القطرية يوم الأحد القادم الموافق 26-1-2020 في مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.

وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

يشار إلى أن اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة ، تصرف شهرياً 100 دولار للأسر الفقيرة داخل القطاع ، كمساهمة لتخفيف الحصار عن القطاع ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية .