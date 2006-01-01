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هنية يلتقي رئيس الحزب الإسلامي الماليزي

الأربعاء 22 يناير 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي رئيس الحزب الإسلامي الماليزي


كوالالمبور /سما/

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الأربعاء، رئيس الحزب الإسلامي الماليزي عبد الهادي أوانج، وقدم شرحًا مستفيضًا حول آخر التطورات المتعلقة بالواقع الفلسطيني، وخاصة المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأشار هنية في بيان صادر عن مكتبه، إلى التهديدات التي تمس القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التهويد، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، والجرائم اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ومحاولات شطب حق العودة، والأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون في مخيمات اللجوء المختلفة.

وأثنى هنية على دور ماليزيا في دعم القضية الفلسطينية وحقوقها الوطنية، والجهود المبذولة من مختلف المستويات الرسمية والشعبية في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد أوانج على الوقوف التام إلى جانب الحقوق الفلسطينية، ورفض أي انتقاص منها، وإدانة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بصمود هذا الشعب وإصراره على التمسك بأرضه ووطنه وحقوقه الوطنية.

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