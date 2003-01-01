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الاحتلال يواصل سياسة التعذيب الطبي بحق الأسرى

الأربعاء 22 يناير 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل سياسة التعذيب الطبي بحق الأسرى


رام الله / سما /

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسية ممارسة التعذيب الطبي بحق المعتقلين في سجون الاحتلال، وحرمانهم من تلقي العلاج المناسب,

ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي وثقت في بيانه، اليوم الأربعاء، حالة أسيرين تعرضا لتعذيب طبي من قبل إدارة السجون.

وقالت الهيئة، إن الأسير هايل جبابشة (29 عاما) من جنين يعاني من مرض التلاسيميا وهشاشة العظام.

وأوضحت أن جبابشة اعتقلته قوّات الاحتلال من منزله بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير الجاري فجراً، واحتجزته في أحد المعسكرات مكبّلاً لمدّة 14 ساعة.

وشددت على أن الاحتلال حرمه من تناول الطّعام والدّواء، وفي كل مرّة كان يطلب فيها الطعام، يكون الردّ عليه بكلمة "اخرس"، ما أدّى إلى فقدانه للوعي، فاضطر جنود الاحتلال لنقله إلى المستشفى.

وأكّدت محامية الهيئة، والتي تمكّنت من زيارته في سجن "مجدو"، أن علامات التعب والمرض واضحة عليه، كما أن آثار شدّ القيود عليه واضحة أيضاً.

وأضافت أن الأسير عز الدين العطار (37 عاما) من طولكرم يعاني أيضاً، والمعتقل منذ العام 2003، من آلام حادّة في ظهره منذ العام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى العام 2010، فنقلته لإجراء الفحوص الطّبية وأعادته إلى السّجن دون علاج.

وأشارت إلى أن الاحتلال نقل العطار للمستشفى مرّة أخرى، وتقرّر إجراء عملية جراحية له بعد تفاقم حالته الصّحية، واشتداد الآلام عليه وأصبح يعاني من صعوبة في المشي، إلّا أنه لم يخضع لها حتى الآن، وما زال يعتمد على تناول المسكّنات كعلاج.

#هيئة الاسرى #سجون الاحتلال #التعذيب الطبي #اسرى #سلطات الاحتلال

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