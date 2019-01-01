  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كبير مستشاري ترامب يصل "اسرائيل" لبحث توقيت نشر "صفقة القرن"

الثلاثاء 21 يناير 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير مستشاري ترامب يصل "اسرائيل" لبحث توقيت نشر "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الثلاثاء بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، سيصل إلى "إسرائيل" غداً الأربعاء، للبحث مع المسؤولين "الإسرائيليين" في توقيت نشر خطة "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"،إن كوشنر سيشارك في المنتدى الدولي حول "الهولوكوست" الذي يعقد في "إسرائيل"، الخميس، ويرجح أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس.

و كانت مصادر عبرية  قالت في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ قرارا في الأيام القريبة المقبلة ما إذا كان سيعرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

و نقلت المصادر عن مسؤولين "إسرائيليين" وأمريكيين قولهم إن "مداولات حثيثة جرت خلال الأيام الماضية بين مستشاري ترامب حول نشر الخطة"

#جاريد كوشنر #ترامب #الرئيس الامريكي #اسرائيل #صفقة القرن #الهولوكست #القدس #نتنياهو #غانتس

الأكثر قراءة اليوم

تصرفه أحرج "حماس".. مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة اليوم

غزة تواجه أزمة غاز خطيرة منذ أيام.. والمالية توضح سبب تدنى كميات غاز الطهي بالقطاع

شاهد.. صحيفة عبرية: فضيحة أمنية لحقت بالجيش الإسرائيلي في منشأة نووية

"الشاباك" يكشف: نجونا من أربعة عمليات خطف خلال 2019

الأخبار الرئيسية

الحية: "حماس" لا تقبل بديلاً عن مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية

غانتس

غانتس: سنعمل على ضم غور الأردن بعد انتخابات الكنيست.. ماذا قال عن صفقة القرن؟

"القائمة العربية المشتركة" : لا نستبعد التحالف مع "غانتس" بعد الانتخابات

تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز

860x484 (1)

الاحتلال يعلن ضبط أسلحة و أموال طائلة في عملية عسكرية خاصة