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وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

الأحد 19 يناير 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة


غزة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، إن وحدات "الإرباك الليلي" أعادت نشاطها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكر موقع 0404 العبري، إن عدداً من الشبان الفلسطينيين يقومون بإلقاء العشرات من العبوات المتفجرة نحو قوات الجيش عند حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن نشاط وحدات الإرباك الليلي تركز في موقع ملكة شرق محافظة غزة، وشرق البريج وسط القطاع.

وكان موقع (حدشوت 24) أكد على أن حوالي 19 رشقة بالونات مفخخة أطلقت خلال الساعات الماضية من قطاع غزة نحو المجلس الإقليمي حوف أشكلون وشعر هنيغف.

وأمس السبت، أكد متحدث باسم "وحدات إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة"، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة نشاطات جميع الوحدات التي كانت تعمل خلال الأشهر السابقة على الحدود، وذلك بسبب مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات.

#الارباك الليلي #حدود غزة #الجيش الاسرائيلي #قطاع غزة #العبوات المتفجرة #بالونات مفخخة

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