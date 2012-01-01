إنتر ميلان يتمسك بحلم التعاقد مع لوكا مودريتش

وكالات / سما /

تُراود إنتر ميلان الإيطالي، مساعٍ حثيثة للتعاقد مع لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد، وذلك من أجل تعزيز صفوفه وضخ دماء جديدة في التركيبة البشرية للمدرب أنطونيو كونتي.

وسبق لإنتر ميلان أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لوكا مودريتش منذ الصيف قبل الماضي، لكن النجم الكرواتي فضل الاستمرار مع ريال مدريد، بعدما جدد عقده خلال الموسم المنصرم إلى غاية 2021.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان حريص على الاستفادة من السنوات المتبقية بعُمر مودريتش في الملاعب، خاصةً وأن النجم الكرواتي يبلغ من العمر 35 سنة.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن إنتر ميلان سيقوم بالضغط على مودريتش، من أجل ضمه إلى صفوفه في الصيف المقبل، ولذلك قد تكون مهمة النادي الإيطالي سهلة، خاصةً إذا وافق وافق النجم الكرواتي على خوض تجربة جديدة، بعد 8 سنوات أمضاها داخل أسوار سانتياجو برنابيو.

وكان لوكا مودريتش قد وصل لصفوف ريال مدريد في صيف 2012، على يد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق آنذاك، قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ويمتد عقده الأساسي مع الملكي حتى يونيو 2021.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن ريال مدريد سيفتح باب المفاوضات مع إنتر ميلان في الصيف القادم وليس في الميركاتو الشتوي الجاري، وسيتعين على زين الدين زيدان إبلاغ إدارة المرينجي بقراره حول مستقبل اللاعب، قبل شهر يونيو المقبل.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن زين الدين زيدان منفتح على فكرة التخلي عن مودريتش، لأنه يرغب في التعاقد مع أسماء أخرى مثل دوني فان دي بيك لاعب أياكس، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، ناهيك عن إمكانية عودة مارتن أوديجارد المعار إلى سوسيداد.