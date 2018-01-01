جامعة الأقصى تستضيف بعض فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم

غزة / سما /

استضافت جامعة الأقصى وبالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا بعض فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم من أجل فلسطين والمنعقد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في مدينة بوسطن- الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية Skybe حيث حضر اللقاء العديد من الباحثين والعلماء من الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة.

وعقد اللقاء بالتزامن مع جامعة النجاح الوطنية للمحافظات الشمالية، والجامعة العربية الامريكية- فرع الريحان للمحافظات الوسطى، وجامعة بوليتكنك فلسطين للمحافظات الجنوبية لفلسطين.

وقد ضمت اللقاءات التزامنية العديد من العلماء وهم البروفيسور جورج سميث (George Smith) الحائز على جائزة نوبل لعام 2018 في الكيمياء والبروفيسورة نيرجس مافالفا(Nergis Mavalvala) أستاذ الفيزياء الفلكية وزميل MacArthur.

وخلال اللقاء تم طرح العديد من المداخلات العلمية وتبادل للأفكار والمعرفة ، كما تم مناقشة تأثير الحصار الإسرائيلي على قطاع البحث العلمي بغزة وسُبل التغلب عليه, وفي الختام أكد المشاركون على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات العلمية مستقبلاً.