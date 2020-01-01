الجلد موضة شتاء 2020 من وحي الفاشينيستا

وكالات / سما /

بعد رواجها بكثرة العام الماضي، عادت موضة أزياء الجلد بقوة؛ لتثبت نفسها خلال موسم شتاء 2020، فأضحت من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عصرية ساعية لإطلالة لافتة وجذابة سواء كانت شابة أو في متوسّط العمر.

لذلك؛ عمدت دور الأزياء إلى ابتكار وتقديم أجمل تصميمات أزياء الجلد بألوان وقصات متنوّعة ومتعددة كي تلائم مختلف الأذواق وأشكال الأجسام.

كما قامت الكثير من الفاشينيستا والنجمات، مثل كارن وازن Karen Wazen، ونجين ميرسالحي Negin Mirsalehi، وغيرهما الكثيرات؛ باعتماد صيحة ملابس الجلد سواء من خلال التنانير أو السراويل أو المعاطف والجواكت؛ فأضحين مصدر إلهام ووحي للنساء والشابات العاشقات للتميّز.

سيدتي نت