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تعرف على وصية السلطان العماني الراحل قابوس قبل وفاته

السبت 11 يناير 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على وصية السلطان العماني الراحل قابوس قبل وفاته


سما / وكالات/

اختار مجلس العائلة الملكية في سلطنة عمان، هيثم بن طارق آل سعيد صباح اليوم السبت خليفةً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وانعقد مجلس الدفاع العماني مع مجلس العائلة المالكة لفتح وصية السلطان الراحل، بعدما قرر مجلس العائلة اعتماد من اختاره السلطان قابوس في وصيته ليتولى الحكم خلفا له.

وجاء نص الوصية كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد حملكم النظام الأساسي للدولة أمانة عظيمة وكلفكم بمهمة جسيمة، بإسناده إلى مجلسكم الموقر مسؤولية تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وذلك خلال 3 أيام من شعور منصب السلطان.

وحيث إن مجلسكم الموقر، لم يتفق على اختيار سلطان للبلاد في المدة التي حددها النظام الأساسي للدولة، فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار البلاد، نشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة، وإننا إذ نضرع إلى الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن الذي دعانا إلى اختياره والثقة التي دفعتنا إلى تقديمه، فإننا ندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين معتصمين دائما تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير متجنبين كل أسباب الشقاق والتناحر والشقاق والتنابذ والتناحر عاملين بقوله تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) صدق الله العظيم.

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(قابوس بن سعيد)

وكان مجلس الدفاع العماني أصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل الاجتماع الذي انتهى إلى اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد، كما جاء بالوصية.

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