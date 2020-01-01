صور| صعيدي "يتزوج" 4 في يوم واحد.. لإرضاء والدته

وكالات / سما /

ابتكر شاب صعيدي من محافظة قنا المصرية حيلة غريبة لإرضاء والدته التي تلحّ عليه يومياً كي تراه عريساً مع "بنت الحلال"، فقرر تحويل قصته مع والدته لموقف كوميدي من أجل إسعادها، ودفعها إلى التوقف في نفس الوقت عن ممارسة الضغط عليه بشأن الزواج.

وكان الشاب المصري عمر عبدو (29عاماً) الذي يعمل مديراً في شركة خدمة عملاء قد ضاق ذرعاً من حديث والدته معه يومياً عن الزواج، ومحاولتها ممارسة أسلوب الضغط عليه بشتى الطرق حيث كانت تجعله يقضي جميع احتياجاته بنفسه مثل تحضير طعامه بعد عودته من العمل، وحين يعاتبها تبرّر: "اتجوز وخليها تخدمك".

وبعدما فشل في إقناعها بعدما رغبته في الزواج، استعان بـ 4 فتيات للمشاركة معه في جلسة "فوتوسيشن" وهو يرتدي بدلة كاملة وبصحبته الفتيات بملابس الزفاف، ليحقق القسم الذي قطعه أمام والدته بسبب إصرارها الشديد الذي يزداد يومياً عند دخوله المنزل رغم أن لديه 3 أشقاء متزوجين.

وعن الصعوبات في تنفيذ الحيلة، قال عمر: "وجدت صعوبة في العثور على فتيات في منطقته خاصة أن عادات المجتمع الصعيدي ترفض ذلك، فحاولت التواصل مع "موديلز" ولكنهن رفضن بعد معرفة القصة، حتى تواصلت مع فتيات أصدقاء، يعملن فى مجال المسرح، وتم التنسيق معهن لعمل "السيشن" في محافظة الأقصر"، وفقاً لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية.

وبالفعل تم ذلك وأرسل الصور لوالدته التي اكتشفت حيلته سريعاً لكنها استقبلتها بروح رياضية حيث عبرت عن سعادتها بالصور مبدية استغرابها من هذه الخدعة الذي نفذها ابنها، لكنها بالمقابل واصلت الدعاء له وهي مبتسمة آملة "بأن يكرمه بابنة حلال ليتزوجها".